Раскрыта коррупция при закупке программ для Минсоца: среди подозреваемых – экс-заминистра
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие чиновники Минсоцполитики, Госспецсвязи и Пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 млн грн ущерба.
Источник: НАБУ, САП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Среди подозреваемых, по данным источника УП:
- бывший заместитель министра социальной политики Валерий Бушков;
- руководитель департамента Минсоцполитики;
- бывший заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора;
- владелец группы компаний (организатор схемы) IT-предприниматель Роман Коваль;
- его сотрудник, бывший глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.
По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тыс. долл. США, чтобы открыть путь для подконтрольной компании.
Далее обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции.
В результате Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 29 млн грн.
Как отмечают прокуроры, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме этого эпизода, организатор схемы (Коваль) и бывший заместитель председателя Госспецсвязи (Жора) уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в ВАКС.
Досудебное расследование продолжается.