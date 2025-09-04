Раскрыта коррупция при закупке программ для Минсоца: среди подозреваемых – экс-заминистра

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие чиновники Минсоцполитики, Госспецсвязи и Пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 млн грн ущерба.

Источник: НАБУ, САП, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Среди подозреваемых, по данным источника УП:

бывший заместитель министра социальной политики Валерий Бушков;

руководитель департамента Минсоцполитики;

бывший заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора;

владелец группы компаний (организатор схемы) IT-предприниматель Роман Коваль;

его сотрудник, бывший глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тыс. долл. США, чтобы открыть путь для подконтрольной компании.

Далее обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции.

В результате Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 29 млн грн.

Как отмечают прокуроры, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме этого эпизода, организатор схемы (Коваль) и бывший заместитель председателя Госспецсвязи (Жора) уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в ВАКС.

Досудебное расследование продолжается.