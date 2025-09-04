Трамп заявил, что ЕС должен прекратить покупать российскую нефть, которая помогает финансировать войну

Американский президент Дональд Трамп в четверг, 4 сентября, заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Источник: об этом сообщил представитель Белого дома после встречи "коалиции решительных", передает Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, Трамп присоединился к телефонному разговору стран "коалиции решительных", возглавляемой президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Реклама:

"Президент Макрон и европейские лидеры пригласили президента Трампа на встречу "коалиции решительных". Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну, поскольку за год Россия получила 1,1 млрд евро от продажи топлива ЕС", – отметил он.

По его словам, Трамп также подчеркнул, что "европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай за финансирование военных действий России".

Президент Владимир Зеленский подтвердил это во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

РЕКЛАМА:

"Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой", – сказал он и упомянул в этом контексте Словакию и Венгрию.

Как сообщалось, встреча "коалиции решительных" завершилась в Париже в четверг.

В заседании приняли участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.