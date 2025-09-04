Макрон: В ближайшие недели мы определим вклад США в "коалицию решительных"
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что вклад Соединенных Штатов в "коалицию решительных" будет определен в ближайшие недели, и это было согласовано с лидером США Дональдом Трампом.
Источник: Макрон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, цитирует "Европейская правда"
Детали: "В ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в эту коалицию", – сказал Макрон, отметив, что американцы участвовали во всех этапах процесса работы над гарантиями безопасности.
По его словам, на встрече было все прояснено: вклады европейских стран и стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Канады.
"Мы определили первые обязательства, вторичные обязательства, для того чтобы прекратить войну. Это все было согласовано сегодня с президентом Трампом", – подчеркнул он.
Предыстория:
- Макрон также заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.
- В заседании коалиции решительных участвовали представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.