Макрон: В ближайшие недели мы определим вклад США в "коалицию решительных"

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 18:54
Макрон: В ближайшие недели мы определим вклад США в коалицию решительных
Зеленский, Макрон и Трамп на встрече в Белом доме 18 августа 2025 года. Фото Getty Images

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что вклад Соединенных Штатов в "коалицию решительных" будет определен в ближайшие недели, и это было согласовано с лидером США Дональдом Трампом.

Источник: Макрон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, цитирует "Европейская правда"

Детали: "В ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в эту коалицию", – сказал Макрон, отметив, что американцы участвовали во всех этапах процесса работы над гарантиями безопасности.

По его словам, на встрече было все прояснено: вклады европейских стран и стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Канады.

"Мы определили первые обязательства, вторичные обязательства, для того чтобы прекратить войну. Это все было согласовано сегодня с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Предыстория:

  • Макрон также заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность или прислать войска, или предоставить определенные средства в поддержку сил обеспечения.
  • В заседании коалиции решительных участвовали представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

СШАпомощь Украиневойнапереговоры
