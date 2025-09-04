Макрон: В ближайшие недели мы определим вклад США в "коалицию решительных"

Зеленский, Макрон и Трамп на встрече в Белом доме 18 августа 2025 года. Фото Getty Images

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что вклад Соединенных Штатов в "коалицию решительных" будет определен в ближайшие недели, и это было согласовано с лидером США Дональдом Трампом.

Источник: Макрон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Париже, цитирует "Европейская правда"

Детали: "В ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в эту коалицию", – сказал Макрон, отметив, что американцы участвовали во всех этапах процесса работы над гарантиями безопасности.

По его словам, на встрече было все прояснено: вклады европейских стран и стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Канады.

"Мы определили первые обязательства, вторичные обязательства, для того чтобы прекратить войну. Это все было согласовано сегодня с президентом Трампом", – подчеркнул он.

Предыстория:

