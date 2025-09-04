Все разделы
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 сентября 2025, 19:16
Оккупанты приговорили к 16 годам администраторов телеграм-каналов, задержанных в Мелитополе
Фото Левченко и Гершона - RSF

Россияне приговорили двух администраторов телеграм-каналов Георгия Левченко и Владислава Гершона, которых они задержали в Мелитополе в августе 2023 года.

Источник: "Репортеры без границ"

Детали: Левченко приговорили 2 сентября к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был администратором новостного телеграм-канала "РИА-Мелитополь". Россияне обвиняют его в "государственной измене" и "подстрекательстве к экстремизму".

Оккупационный Запорожский "областной" суд во временно оккупированном Мелитополе обосновал свое решение использованием этого медиа "для антироссийской и проукраинской пропаганды, а также для передачи информации представителям украинских спецслужб о размещении подразделений вооруженных сил России на территории Украины".

Гершона приговорили 3 сентября в Ростове-на-Дону к 15 годам лишения свободы, это RSF подтвердила его семья. Он был администратором телеграмм-канала "Мелитополь – это Украина". Оккупанты обвиняют его в "терроризме".

Мужчина написал в письме родным, что "Каждое утро – это ад", описывая невыносимые условия содержания под стражей.

В RSF добавляют, что эти "первые обвинительные приговоры являются тревожным сигналом для четырех других медийщиков, задержанных в Мелитополе, которых до сих пор содержат под стражей".

Речь идет о Максиме Рупчове, Александре Малышеве и Яне Суворовой, а также журналистке "РИА-Мелитополь" Анастасии Глуховской. Рупчев, Малышев и Суворова должны предстать перед судом в сентябре и октябре. О месте нахождения Глуховской российские власти не сообщают с момента ее задержания.

