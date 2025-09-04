Зеленский: Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Евросоюзе вынесено отдельным пунктом гарантий безопасности.

Источник: глава государства на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт".

