Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 19:17
Зеленский: Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности
Зеленский на встрече стран-участниц коалиции желающих. Фото из соцсетей президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Евросоюзе вынесено отдельным пунктом гарантий безопасности.

Источник: глава государства на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Прежде всего, среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе, для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный пункт, который вынесен в отдельный пункт".

Реклама:

Предыстория:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, при чем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
  • По его словам, вклад США финализируют в ближайшие недели.

ЕСевроинтеграциягарантии безопасностиЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
ЕС
Президент Еврокомиссии пытается привлечь премьера Индии к мирному процессу в Украине
Почти 53% поляков против поддержки их страной вступления Украины в НАТО
С третьего сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: