Россия представила удар по гуманитарной миссии как уничтожение группы БПЛА, Лубинец призвал мир отреагировать
Российское Минобороны представило удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию недалеко от Чернигова за удар по "расчетам БПЛА ВСУ". Украинский омбудсмен призвал мир отреагировать.
Источник: российское Минобороны, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
Детали: Оккупанты пишут, что якобы поразили "10 боевиков и 8 автомобилей с пусковыми установками БПЛА".
Однако, по данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, россияне прицельно ударили по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев" недалеко от Чернигова.
Известно о 2 погибших и 5 раненых. Лубинец отметил, что Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права.
Прямая речь Лубинца: "Сегодня недалеко от Чернигова россияне нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Предварительно известно о 2 погибших и 3 раненых.
Это очередное циничное преступление. Атаковать людей, которые выполняют гуманитарную работу, означает сознательно ставить под удар гуманитарную деятельность. Россия в очередной раз нарушает основополагающие нормы международного права, и мир должен на это реагировать".