Эшелонированная "антишахедная" система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 20:07
Эшелонированная антишахедная система: Сырский распорядился усилить работу дронов-перехватчиков
Сырский. Фото из Facebook головкома

В Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию потенциала в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед".

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский по итогам комплексного совещания, посвященного развитию этого сегмента противовоздушной обороны.

Прямая речь: "Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням".

Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС".

Детали: Отмечено, что во время совещания главком заслушал доклады об эффективности выполнения задач подразделениями БПЛА-перехватчиков; состоянии и перспективах обеспечения подразделений различными типами дронов; порядке дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БПЛА противника; имеющихся проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Сырский отметил, что направление ПВО является приоритетным и для государства, и для ВСУ. Ведь от результативности системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла.

Главком сказал, что отбор личного состава для комплектования экипажей БПЛА-перехватчиков будет продолжаться, поскольку будут формироваться новые штатные подразделения.

По итогам совещания поставил задачу по устранению недостатков и усилению работы по направлению дронов-перехватчиков.

Читайте также: Сбивание "Шахедов" как хобби. Кто и как в украинской армии пытается самостоятельно сбивать российские БПЛА, летящие вглубь страны

беспилотникиШахедПВО
