Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Четверг, 4 сентября 2025, 20:46
В столице Португалии Лиссабоне в результате аварии фуникулера 3 сентября погиб гражданин Украины.
Источник: hromadske со ссылкой на МИД Украины, "Европейская правда"
Детали: Погибший был 1971 года рождения. Более подробной информации о нем в министерстве не предоставили.
В МИД отметили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.
Предыстория:
- В среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.
- На следующий день власти сообщили о 17 погибших в результате аварии, позже уточнили, что погибли 16 человек.