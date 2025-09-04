Все разделы
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии

Иванна Костина, Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 20:46
Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии
Авария фуникулера в Лиссабоне. Фото Getty Images

В столице Португалии Лиссабоне в результате аварии фуникулера 3 сентября погиб гражданин Украины.

Источник: hromadske со ссылкой на МИД Украины, "Европейская правда"

Детали: Погибший был 1971 года рождения. Более подробной информации о нем в министерстве не предоставили.

В МИД отметили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Предыстория:

  • В среду вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.
  • На следующий день власти сообщили о 17 погибших в результате аварии, позже уточнили, что погибли 16 человек.

чрезвычайное происшествиеПортугалияМИДавария
