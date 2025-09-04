Украинец погиб в результате аварии фуникулера в Португалии

В столице Португалии Лиссабоне в результате аварии фуникулера 3 сентября погиб гражданин Украины.

Источник: hromadske со ссылкой на МИД Украины, "Европейская правда"

Детали: Погибший был 1971 года рождения. Более подробной информации о нем в министерстве не предоставили.

Реклама:

В МИД отметили, что украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования.

Предыстория: