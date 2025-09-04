С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток 4 сентября на фронте произошло 129 боевых столкновений, из них 28 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1931 дрон-камикадзе и осуществили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиабомб и осуществил 175 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового.

На Северском направлении Силы обороны отразили 17 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Сухой Яр, Зверовое, Миролюбовка, Новоэкономичное, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Сычнево, Комышуваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе Белогорья.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационный удар был нанесен по Степногорску.

На Приднепровском направлении противник предпринял две тщетные попытки прорвать оборону наших защитников.