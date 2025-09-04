Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 сентября 2025, 22:09
С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений – Генштаб
Фото с Facebook-страницы Генштаба зсу

С начала суток 4 сентября на фронте произошло 129 боевых столкновений, из них 28 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1931 дрон-камикадзе и осуществили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. С начала суток противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиабомб и осуществил 175 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районе населенного пункта Волчанск, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового.

На Северском направлении Силы обороны отразили 17 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в сторону Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Сухой Яр, Зверовое, Миролюбовка, Новоэкономичное, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Сычнево, Комышуваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе Белогорья.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационный удар был нанесен по Степногорску.

На Приднепровском направлении противник предпринял две тщетные попытки прорвать оборону наших защитников.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ВС: Противник атаковал 91 беспилотником, 18 из них попали в цель
Трамп: Европа должна играть ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины
футболПоражение от Франции: сборная Украины неудачно стартовала в отборе к чемпионату мира
Россияне обстреливают FPV-дронами машины на дороге Славянск-Изюм – DeepState
фото, видео"Служба – не рабство": в Киеве на Майдане протестуют против ужесточения наказания для военных
Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники
Все новости...
Генштаб
Генштаб: 180 боев произошло на фронте, из них 55 – на Покровском направлении
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
На фронте 166 столкновений с врагом, из них 39 на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
11:16
Премьер Канады: Путин еще не смирился с необходимостью мира
10:57
Железная дорога перед Славянском будет ремонтироваться до конца суток - УЗ
10:33
Зеленский: Россия за 5 дней сентября атаковала 14 украинских областей
10:19
"Укрзализныця" обнародовала график движения поездов с Ужгорода в города ЕС по новой евроколее
10:04
"Мы постоянно подвергаемся ее влиянию": ученые нашли новую угрозу для мужской и женской плодотворности
10:00
Свириденко и Фицо обсудили реализацию инфраструктурных и энергетических проектов
09:56
Формула-1 подписала новый контракт с Гран-при Монако
09:44
видеоГУР показало, как уничтожает россиян, прорывающихся в Днепропетровскую область
09:26
Первый разговор новой главы МИД Великобритании был с Сибигой
09:06
ВС: Противник атаковал 91 беспилотником, 18 из них попали в цель
Все новости...
Реклама:
Реклама: