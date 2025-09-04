Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но за пределами ее территории

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время участия в саммите "коалиции решительных" в четверг сказала, что Рим готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но за пределами ее территории.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства

Детали: Во время саммита "коалиции решительных" Мелони напомнила о предложении Италии относительно формата гарантий безопасности для Украины, которое следует из статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО.

Отмечается, что такой механизм коллективной безопасности может быть "ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности для Украины".

"Подтвердив, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину, Мелони подтвердила готовность поддержать возможное прекращение огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины", – говорится в сообщении.

Итальянский премьер затем приняла участие в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны подтвердили "единство в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине".

"Этого можно достичь только с помощью подхода, сочетающего постоянную поддержку Украины, стремление к прекращению военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные и достоверные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики", – сказали в правительстве Италии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания "коалиции решительных" сказал, что его страна будет играть логистическую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.