Bihus.Info нашли у "бывшей" жены главного киберполицейского страны драгоценное имущество

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 сентября 2025, 23:55
Bihus.Info нашли у бывшей жены главного киберполицейского страны драгоценное имущество
Юрий Выходец Фото - bihus.info

Bihus.Info выяснили, что, несмотря на официальный "развод", глава Департамента киберполиции Украины Юрий Выходец продолжает проводить время с женой, которая хвастается в соцсетях дорогими украшениями, имением в Одессе и роскошным отдыхом за границей.

Источник: Bihus.Info

Детали: Выходец возглавил Департамент киберполиции Украины в конце 2021 года. До этого работал на руководящих должностях в Одесской области. На протяжении всех лет в своих декларациях он указывал две небольшие квартиры и арендованный автомобиль у жены.

Дословно: "Перед назначением Выходца в Киев, его жена Наталья Выходец из декларации исчезла. В тот период женщина открыла салон красоты в одном из самых дорогих коттеджных городков Одессы – Совиньйоне, где стоимость недвижимости такой площади составляет не менее 200 тысяч долларов, показывала в своих соцсетях дорогие ювелирные изделия (часы, похожие на Rolex, каждый ориентировочной стоимостью 8-13 тысяч долларов, украшения Van Cleef & Arpels и т.д.) и люксовый зарубежный отдых".

 
Фото - Bihus.Info

Детали: По данным Bihus.Info, официальных доходов Натальи на это не должно было хватать, ведь официально с 2016 по 2020 годы она зарабатывала примерно по одному миллиону в год. Здание салона оформлено на ее отца Александра Лабунца, который, по данным Bihus.Info, также не имел соответствующих официальных доходов.

Мать Натальи Римма Лабунец также владеет жилым домом в Совиньоне. Его площадь – почти 300 квадратных метров. Минимальная цена на недвижимость такой площади в этом городке составляет около 300 тысяч долларов.

Фото - Bihus.Info

Наталья периодически публикует из этого дома фотографии и видео. Интересно, что именно она подарила этот дом матери перед тем, как официально развелась с главой киберполиции.

Несмотря на официальный развод в 2016 году, Наталья Выходец каждый год в годовщину свадьбы публикует посты о любви и браке.

 
Фото - Bihus.Info

Также журналисты заметили, что Юрий Выходец вместе с Натальей Выходец проводят время в Совиньоне, что также может свидетельствовать о фиктивном характере развода. Приезжает глава Киберполиции на отсутствующей в декларации машине – BMW 7 серии, 2022 года выпуска ориентировочной стоимостью в 100 тысяч долларов.

 
Фото - Bihus.Info

полиция
