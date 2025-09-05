Все разделы
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня

Ольга ГлущенкоПятница, 5 сентября 2025, 00:58
ЕС в ООН: Переговорам между Россией и Украиной должно предшествовать прекращение огня
Ставрос Ламбридис. Фото: Wikimedia

В Европейском Союзе убеждены, что для реальных переговоров о мирном соглашении между Украиной и Россией нужно сначала достичь прекращения огня.

Источник: постоянный представитель Евросоюза при Организации Ставрос Ламбринидис в четверг на Генассамблее ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Европейский Союз един в своей безоговорочной поддержке Украины, которая героически противостоит агрессии РФ и ее неоколониалистическим целям, единственной настоящей так называемой „первопричине" этой войны".

Детали: Он подчеркнул, что ЕС в очередной раз решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну России, которая является вопиющим нарушением международного права, Устава ООН и резолюций Генассамблеи. И только по этой причине агрессия РФ "должна быть осуждена всеми государствами-членами ООН без каких-либо колебаний или двусмысленностей", подчеркнул Ламбриндис.

Дипломат акцентировал, что никакое территориальное приобретение в результате применения силы не должно признаваться законным.

Прямая речь: "Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон – это Украина. ЕС решительно отвергает и никогда не признает незаконные так называемые „выборы", организованные Россией на временно оккупированных территориях Украины, а также их результаты".

Детали: Ламбринидис также подчеркнул, что любое преуменьшение реакции на действия России на оккупированных территориях Украины подрывает международный порядок и поощряет будущие акты агрессии в других местах.

Прямая речь: "Президент ЕС считает, что полное и безусловное прекращение огня лучше всего создаст надлежащие условия для реальных переговоров. Сейчас, как никогда ранее, членам ООН необходимо усилить давление на Россию, чтобы она прекратила убийства и начала содержательные переговоры".

Детали: Он отметил, что, несмотря на разговоры россиян о мире, Москва демонстрирует прямо противоположные намерения, усилив свои атаки против гражданских по всей Украине. На прошлой неделе российские ракеты нанесли серьезный ущерб помещению делегации ЕС в Киеве, отметил посол.

Ламбринидис также приветствовал усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение агрессивной войны России и прекращение убийств. По его словам, ЕС вносит свой вклад в эти усилия.

Напомним: Как сообщалось, встреча "коалиции решительных" завершилась в Париже в четверг.

В заседании приняли участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шесть лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции решительных" заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и сейчас они готовы к политическому одобрению.

