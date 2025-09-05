В пятницу Трамп переименует Минобороны США на Министерство войны – Fox News

По данным Fox News, президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ об изменении названия Министерства обороны Министерством войны.

Источник: Fox News

Детали: И Трамп, и министр обороны Штатов Пит Гегсет недавно заявили, что хотят изменить название ведомства.

Реклама:

Представитель Белого дома подтвердил Fox News в четверг, что Трамп объявит об изменении названия в пятницу. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование названия "Министерство войны" как второстепенного названия Министерства обороны, а также таких терминов как "министр войны" для Гегсета.

Указ также поручает Гегсету предложить законодательные и исполнительные мероприятия, чтобы навсегда сменить название на "Министерство войны США".

По словам представителя Белого дома, выполнение указа потребует внесения изменений на сайтах доступных для общественности и вывесок в офисах Пентагона, включая переименование зала для брифингов по вопросам общественных отношений. По словам представителя Белого дома, готовятся другие долгосрочные проекты.

РЕКЛАМА:

Трамп в последние дни дал понять, что изменение названия ведомства неизбежно.