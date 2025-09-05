Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА

По данным ГВА, в Херсоне из микрорайона Корабел были эвакуированы все дети.

Источник: начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Штанько: "Процесс эвакуации продолжается постоянно, из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти около 1700 жителей, среди них - 56 детей".

Реклама:

Детали: По информации ГВА, всех детей эвакуировали, на территории микрорайона остается более 220 человек.

Предыстория:

Вечером 2 августа российская армия нанесла авиационный удар по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы, повредив автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел.

Как объясняли Силы обороны юга, важной роли в системе обороны этот мост не играл. Но из-за его повреждения "отрезанными" остались гражданские лица, проживающие в микрорайоне Корабел (Остров) — на момент удара там, по данным ОВА, оставалось около 1800 жителей. Поэтому местными властями было принято решение об их эвакуации.

В августе ГВА сообщала об эвакуации 1565 человек из микрорайона Корабел.

Знать больше: Силы обороны юга рассказали об обстановке вокруг Херсона и опровергли "высадку ДРГ в городе"