Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 5 сентября 2025, 06:26
Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ
Джо Байден, фото: Getty Images

Недавно экс-президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых поражений на коже.

Источник: CNN со ссылкой на спикера Байдена

Детали: По данным издания, Байден провели операцию по методу Мооса. Это процедура, используемая для удаления раковых поражений кожи.

Реклама:

Спикер не уточнил, когда состоялась операция, но новость появилась после того, как в сети распространялось видео, на котором у бывшего президента был шрам на лбу.

Операция по методу Мооса – это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока врач не увидит признаков раковых клеток кожи. Обычно ее используют для лечения возвратившихся после предыдущего лечения раковых поражений, быстро растут или находятся в таких участках как лицо, руки или гениталии.

В 2023 году Байдену удалили поражение из груди, которое позже оказалось положительным на базальноклеточную карциному. В то время доктор Кевин О'Коннор, бывший врач Байдена в Белом доме, заявил, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и Байден продолжит "дерматологический надзор".

РЕКЛАМА:

Напомним: В мае у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

БайденСШАздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
Байден
Трамп заявил, что Украине для победы нужно было разрешение нападать на РФ
Байден предостерег, что Америку ждут "темные времена" из-за Трампа
Сын Байдена говорит, что неудачное выступление его отца на дебатах было вызвано приемом лекарств
Последние новости
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
В Киеве после вероятного сбития вражеского БпЛА загорелось правительственное здание – Кличко
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: