Байден перенес операцию по удалению раковых поражений кожи – СМИ

Недавно экс-президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых поражений на коже.

Источник: CNN со ссылкой на спикера Байдена

Детали: По данным издания, Байден провели операцию по методу Мооса. Это процедура, используемая для удаления раковых поражений кожи.

Спикер не уточнил, когда состоялась операция, но новость появилась после того, как в сети распространялось видео, на котором у бывшего президента был шрам на лбу.

Операция по методу Мооса – это процедура, во время которой тонкие слои кожи удаляются и исследуются под микроскопом, пока врач не увидит признаков раковых клеток кожи. Обычно ее используют для лечения возвратившихся после предыдущего лечения раковых поражений, быстро растут или находятся в таких участках как лицо, руки или гениталии.

В 2023 году Байдену удалили поражение из груди, которое позже оказалось положительным на базальноклеточную карциному. В то время доктор Кевин О'Коннор, бывший врач Байдена в Белом доме, заявил, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и Байден продолжит "дерматологический надзор".

