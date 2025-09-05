Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов

Ирина БалачукПятница, 5 сентября 2025, 07:13
ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили 810 захватчиков и 50 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 086 220 (+810) человек,
  • танков – 11 159 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 243 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 435 (+50) ед.,
  • РСЗО – 1 480 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 216 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 267 (+222) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 831 (+139) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
Росcия
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены "и Украине, и России"
"Этот свинский, позорный мир мы никогда не признаем". История поражения, которое помогло сохранить страну
В российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов – соцсети
Последние новости
07:03
В Киеве после вероятного сбития вражеского БпЛА загорелось правительственное здание – Кличко
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
дополненоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: есть попадания в трех локациях – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
02:25
В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России
Все новости...
Реклама:
Реклама: