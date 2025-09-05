ВСУ за сутки обезвредили еще 810 оккупантов
Пятница, 5 сентября 2025, 07:13
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожили 810 захватчиков и 50 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 086 220 (+810) человек,
- танков – 11 159 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 243 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 32 435 (+50) ед.,
- РСЗО – 1 480 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 216 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 267 (+222) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 831 (+139) ед.
Данные уточняются.