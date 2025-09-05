Все разделы
За сутки на фронте произошло 172 боестолкновения с врагом, из них 47 на Покровском направлении – Генштаб

Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 08:21
За сутки на фронте произошло 172 боестолкновения с врагом, из них 47 на Покровском направлении – Генштаб
карта: Генштаб

В течение суток 4 сентября на фронте произошло 172 боевых столкновения. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за минувшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За минувшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, всего сбросил 33 управляемые авиабомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили восемь атак противника в районах населённых пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Степовая Новоселовка, Боровская Андреевка, а также в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь прорваться в украинскую оборону возле населённых пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка, а также в направлениях Нового Мира и Шандригологового.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника возле Григоровки, Серебрянки и в направлении Ямполя, Дроновки, Сиверска и Выемки.

На Краматорском направлении вчера произошло девять боестолкновений. Захватчик пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультине и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населённых пунктов Щербиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Русинов Яр и Полтавка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населённых пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Звировое, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономическое, Промень, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населённых пунктов Филия, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зелёный Гай и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили две атаки противника в направлении населённого пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

