Россияне нанесли ряд ударов по Сумской области: 3 пострадавших, бушевали пожары

Российские оккупанты атаковали объекты критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, зафиксированы разрушения, бушевал масштабный пожар, пострадали 3 человека.

Источник: ГСЧС в Facebook и начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram

Дословно ГСЧС: "Россия 4 сентября нанесла серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области: есть разрушения, возник масштабный пожар. Враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар".

ФОТО ГСЧС

Детали: Отмечается, что чрезвычайники не пострадали. Все очаги горения ликвидировали.

Кривошеенко уточнил, что захватчики с 15:00 до 19:10 4 сентября атаковали Сумы. Пострадали 3 мужчины (56, 59 и 62 лет).

ФОТО ГСЧС

"Зафиксировано четыре попадания на территории города. В результате атак были перебои со светом, водой и работой электротранспорта. Медицинские учреждения работали на резервном питании. Вечером вражеский дрон попал на территорию собачьего приюта в пригороде. Повреждено здание благотворительной организации, люди и животные не пострадали", – отметил начальник ГВА.

Ночью 5 сентября в результате российской атаки БпЛА в Сумской общине горели нежилые здания.

"Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня", – сообщили в ГСЧС.