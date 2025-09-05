Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ряд ударов по Сумской области: 3 пострадавших, бушевали пожары

Ирина БалачукПятница, 5 сентября 2025, 08:39
Россияне нанесли ряд ударов по Сумской области: 3 пострадавших, бушевали пожары
ФОТО ГСЧС

Российские оккупанты атаковали объекты критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, зафиксированы разрушения, бушевал масштабный пожар, пострадали 3 человека.

Источник: ГСЧС в Facebook и начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram

Дословно ГСЧС: "Россия 4 сентября нанесла серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области: есть разрушения, возник масштабный пожар. Враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар". 

Реклама:
 
ФОТО ГСЧС

Детали: Отмечается, что чрезвычайники не пострадали. Все очаги горения ликвидировали.

Кривошеенко уточнил, что захватчики с 15:00 до 19:10 4 сентября атаковали Сумы. Пострадали 3 мужчины (56, 59 и 62 лет). 

 
ФОТО ГСЧС

"Зафиксировано четыре попадания на территории города. В результате атак были перебои со светом, водой и работой электротранспорта. Медицинские учреждения работали на резервном питании. Вечером вражеский дрон попал на территорию собачьего приюта в пригороде. Повреждено здание благотворительной организации, люди и животные не пострадали", – отметил начальник ГВА.

РЕКЛАМА:

Ночью 5 сентября в результате российской атаки БпЛА в Сумской общине горели нежилые здания.

"Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня", – сообщили в ГСЧС.

СумыСумская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Сумы
Атака РФ привела к частичному обесточиванию в Сумах
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
Удар россиян по Сумам: часть города до сих пор без света
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: