ПВО обезвредила 121 российский дрон, есть попадания 35 БпЛА на 10 локациях

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 09:03
ПВО обезвредила 121 российский дрон, есть попадания 35 БпЛА на 10 локациях
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 5 сентября Россия атаковала Украину дронами и ракетами, противовоздушная оборона обезвредила 121 вражеский беспилотник.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 18.00 4 сентября противник атаковал 157 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, а также 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из Воронежской области России.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дрон-имитатор различных типов на севере и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 35 ударных беспилотников на 10 локациях.

Еще один вражеский БпЛА – в воздухе.

