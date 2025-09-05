Байден перенес операцию по удалению рака кожи
Пятница, 5 сентября 2025, 09:25
46-й президент США Джо Байден недавно перенес легкую операцию по удалению рака кожи.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: По словам пресс-секретаря экс-президента, Байден недавно перенес хирургическое вмешательство по методу Моса. Речь идет об удалении тонких слоев кожи и обследовании на раковые клетки, пока не дойдут до непораженных слоев.
Издание напоминает, что предположения об операции Байдена начали распространяться после появления в сети кадров, где у него виден шрам на лбу.
Бывший президент США еще во время пребывания в должности проходил процедуру удаления немеланомного рака кожи, а также удаления злокачественной опухоли в области груди в 2023 году.
- В мае 82-летний Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты, который дал метастазы в кости. С тех пор он мало появляется на публике. Представитель экс-президента опроверг обвинения в сокрытии заболевания Байдена.
- Джо Байден, как известно, планировал во второй раз побороться за пост с Дональдом Трампом на выборах 2024 года, но после провальных дебатов, где он выглядел слишком уставшим, под давлением окружения уступил роль кандидата в пользу своего вице-президента Камалы Харрис.