Байден перенес операцию по удалению рака кожи

46-й президент США Джо Байден недавно перенес легкую операцию по удалению рака кожи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: По словам пресс-секретаря экс-президента, Байден недавно перенес хирургическое вмешательство по методу Моса. Речь идет об удалении тонких слоев кожи и обследовании на раковые клетки, пока не дойдут до непораженных слоев.

Реклама:

Издание напоминает, что предположения об операции Байдена начали распространяться после появления в сети кадров, где у него виден шрам на лбу.

Бывший президент США еще во время пребывания в должности проходил процедуру удаления немеланомного рака кожи, а также удаления злокачественной опухоли в области груди в 2023 году.

Предыстория:

РЕКЛАМА: