До восьми возросло количество раненых из-за удара РФ по гуманитарной миссии в Черниговской области
Количество раненых в результате ракетного удара России по гуманитарной миссии по разминированию в Черниговской области возросло до восьми. Два человека погибли.
Источник: Датский совет по делам беженцев (DRC)
Детали: В DRC сообщили, что в результате атаки погибли двое их коллег, ещё восемь сотрудников получили ранения. Организация подчеркнула, что приоритетом является оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и поддержка семей погибших.
В момент удара команды DRC занимались исключительно гражданской деятельностью - проводили разминирование территорий для восстановления доступа к инфраструктуре, сельхозугодьям и жилым домам.
Дословно: "Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьёзным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также люди, которым они помогают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения жизненно важной работы".
Детали: DRC призвала все стороны соблюдать международное право и гарантировать безопасность гуманитарных работников. Организация заявила, что, несмотря на риски, её команды продолжат работу по разминированию, чтобы предотвратить новые жертвы.
Что предшествовало:
- Воздушные силы объявили днём 4 сентября об угрозе баллистического оружия с севера. Местные власти сообщили, что удар был нанесён по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Тогда было известно о двух погибших и трёх раненых.