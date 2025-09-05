Все разделы
До восьми возросло количество раненых из-за удара РФ по гуманитарной миссии в Черниговской области

Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 10:59
До восьми возросло количество раненых из-за удара РФ по гуманитарной миссии в Черниговской области
Иллюстративное фото: Getty Images

Количество раненых в результате ракетного удара России по гуманитарной миссии по разминированию в Черниговской области возросло до восьми. Два человека погибли.

Источник: Датский совет по делам беженцев (DRC)

Детали: В DRC сообщили, что в результате атаки погибли двое их коллег, ещё восемь сотрудников получили ранения. Организация подчеркнула, что приоритетом является оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и поддержка семей погибших.

В момент удара команды DRC занимались исключительно гражданской деятельностью - проводили разминирование территорий для восстановления доступа к инфраструктуре, сельхозугодьям и жилым домам.

Дословно: "Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьёзным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также люди, которым они помогают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения жизненно важной работы".

Детали: DRC призвала все стороны соблюдать международное право и гарантировать безопасность гуманитарных работников. Организация заявила, что, несмотря на риски, её команды продолжат работу по разминированию, чтобы предотвратить новые жертвы.

Что предшествовало:

Черниговская область
