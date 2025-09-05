Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 11:27
СМИ: Трамп готовит указ о переименовании Пентагона в Министерство войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен 5 сентября официально объявить о запуске процесса переименования Пентагона, в Белом доме фактически подтвердили эту информацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Fox News

Детали: От неназванного собеседника в Белом доме телеканал узнал, что уже в эту пятницу, 5 сентября, Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Пентагона, Министерства обороны, на Министерство войны – как в прошлом.

Реклама:

Соответствующие намерения он анонсировал в конце августа.

По словам собеседника, в указе будет идти речь о том, чтобы использовать название "Министерство войны" как второе название Министерства обороны и менять название должности министра соответственно.

Также там будет распоряжение для главы ведомства Пита {егсета предпринять шаги для закрепления названия "Министерство войны" как основного.

РЕКЛАМА:

Новость Fox News перепостила в своем X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, без изменений продублировав заголовок о том, что Трамп переименует Пентагон. 

Напомним:

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
Трамп
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием после штрафа Google в 3 млрд евро
Трамп заявил о потере РФ и Индии, которые стали на сторону "самого мрачного" Китая
Трамп грозит пошлинами на чипы, но Apple и другие компании их избегут
Последние новости
07:51
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
В Киеве в результате падения обломка вражеского БПЛА горит здание Кабмина
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: