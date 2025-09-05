Все разделы
Миллионная взятка при строительстве жилья для военных: чиновника МОУ отправили под залог

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 11:44
иллюстративное фото ВАКС из Facebook

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 3 миллионов гривен в отношении чиновника Минобороны Виталия Гайдука, подозреваемого в получении взятки от одного из столичных застройщиков.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда"

Детали: Согласно сообщению САП, 4 сентября следственный судья частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 2 725 200 грн залога.

Также на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.

По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента оглашения решения.

По данным УП, речь идет об и.о. начальника Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Виталии Гайдуке, который по данным следствия требовал взятку за содействие в подписании инвестиционного договора об участии в строительстве многоквартирного 16-ти этажного жилого дома на земельном участке в Святошинском районе Киева.

Как сообщалось, для реализации плана фигурант привлек других лиц, а "услуги" оценил в 1,3 млн долл. США. После объявления о начале конкурса застройщик предложил уменьшить сумму до 1 млн долл. США и предоставил первый транш.

В июне 2025 года соучастников преступления (представителя ССО подполковника Александра Тиршу и представителя МОУ Алексея Стасюка - ред.) разоблачили сразу после получения части взятки. Собранные доказательства дали основания сообщить о подозрении и самому чиновнику.

МиноборонывзяткаАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
