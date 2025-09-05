Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция

Евгений КизиловПятница, 5 сентября 2025, 11:52
Подросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция
иллюстративное фото. автор: Markus Spiske на Unsplash

В Закарпатье 15-летний ученик планировал напасть с двумя ножами на школьников в своей школе и транслировать это в соцсети, но его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с холодным оружием в рюкзаке.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко и полиция Закарпатской области в Facebook

Детали: По словам Клименко, когда подросток заходил в учебное заведение, он уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Реклама:

Оперативную информацию о подготовке преступления украинские полицейские получили в понедельник утром от правоохранительных органов Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях.

Прямая речь: "Полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

  • киберполиция анализировала все доступные данные,
  • криминальная полиция проводила оперативные мероприятия,
  • возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

В результате – нападение предотвращено, дети и педагоги – в безопасности".

РЕКЛАМА:

Детали: По информации полиции Закарпатья, это произошло в поселке Буштино Тячевского района.

По предварительным данным, ученик планировал совершить нападения на школьников и транслировать это в социальной сети.

Сейчас полиция проводит следственные действия. На место прибыла мама парня.

Следователи квалифицируют его действия как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием.

детичрезвычайное происшествиеЗакарпатьекриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
дети
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей – ГВА
У Черновцах из горящей квартиры спасли троих детей
В России похищенных украинских детей перевоспитывают и мобилизуют – разведка Великобритании  
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: