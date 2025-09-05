Подросток пытался напасть с ножами на учеников в школе и транслировать это онлайн – полиция

В Закарпатье 15-летний ученик планировал напасть с двумя ножами на школьников в своей школе и транслировать это в соцсети, но его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с холодным оружием в рюкзаке.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко и полиция Закарпатской области в Facebook

Детали: По словам Клименко, когда подросток заходил в учебное заведение, он уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

Оперативную информацию о подготовке преступления украинские полицейские получили в понедельник утром от правоохранительных органов Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях.

Прямая речь: "Полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

киберполиция анализировала все доступные данные,

криминальная полиция проводила оперативные мероприятия,

возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

В результате – нападение предотвращено, дети и педагоги – в безопасности".

Детали: По информации полиции Закарпатья, это произошло в поселке Буштино Тячевского района.

По предварительным данным, ученик планировал совершить нападения на школьников и транслировать это в социальной сети.

Сейчас полиция проводит следственные действия. На место прибыла мама парня.

Следователи квалифицируют его действия как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием.