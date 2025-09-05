Россияне убили агрария из Херсонщины, который сам с ружьем защищал от дронов свои поля и технику

От удара российского дрона погиб глава Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат облсовета Александр Гордиенко, который был известен тем, что собственноручно с ружьем защищал от беспилотников свои поля и технику.

Источник: облсовета Игорь Йосипенко в Facebook и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Йосипенко: "В нашей аграрной семье сегодня непоправимое горе. Утром погиб наш коллега и земляк из Бериславщины – глава Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат Херсонского областного совета Александр Гордиенко. Это – огромная потеря для всего аграрного сообщества Украины".

Детали: По словам депутата, Гордиенко был не просто фермером, он "был настоящим хозяином земли, человеком, который жил своим делом".

Прокудин добавил, что жизнь агрария унес вражеский дрон, когда тот работал в поле.

"Не могу в это поверить. Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическую весть. Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал автомобиль, в котором он работал в поле", – написал глава ОВА.

Он напомнил, что Гордиенко имел более 30-летний опыт в сельском хозяйстве, был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

"Его хорошо знали и уважали в Херсонской области. Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его бросить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонской области", – подытожил Прокудин.

Ранее местное издание "Мост" делало материал о Гордиенко. В нем рассказали о том, как он эвакуировал животных, как собственными силами разминировал свои поля и сбивал над ними вражеские дроны.