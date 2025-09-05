Все разделы
ГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 12:21
ГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты
скриншот

Главное управление разведки Минобороны показало кадры уничтожения российского катера, РЛС и живой силы оккупантов в Черном море.

Источник: ГУР

Дословно: "Эксклюзивные кадры черноморской операции Департамента активных действий ГУР МО Украины, которая состоялась в августе 2025 года: экипажи спецназа военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии".

Детали: Сообщается, что в результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

  • катер типа БЛ-680;
  • РЛС "Гарпун-Б";
  • РЭБ "Гроза".

Кроме того, сообщается, что мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.

ГУРЧерное моревойна
