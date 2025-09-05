ГУР поделился кадрами августовской операции в Черном море: уничтожены катер, РЛС и оккупанты
Пятница, 5 сентября 2025, 12:21
Главное управление разведки Минобороны показало кадры уничтожения российского катера, РЛС и живой силы оккупантов в Черном море.
Источник: ГУР
Дословно: "Эксклюзивные кадры черноморской операции Департамента активных действий ГУР МО Украины, которая состоялась в августе 2025 года: экипажи спецназа военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии".
Детали: Сообщается, что в результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:
- катер типа БЛ-680;
- РЛС "Гарпун-Б";
- РЭБ "Гроза".
Кроме того, сообщается, что мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.