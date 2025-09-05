Все разделы
Выпустили за границу 80 "уклонистов": ГБР задержало 5 пограничников

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 12:35
фото ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Источник: ГБР, ГПСУ, Офис генпрокурора

Дословно ГБР: "Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, в условиях военного положения, содействовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины. В пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.

Таким образом, чиновники обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет".

Детали: Как сообщает пресс-служба ГПСУ, речь идет о сотрудниках пункта пропуска "Угринов".

Отмечается, что в начале сентября всех пятерых военнослужащих ГПСУ задержали по подозрению в нарушении правил несения пограничной службы и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины).

Суд уже арестовал их.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность к преступлениям и руководящего звена пограничного отряда. Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров – квартир, дома, земельного участка, дорогих автомобилей и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные им доходы.

 
 

Всего в рамках производства проведено более 40 обысков, сообщили в ГБР.

 

уклонистыПограничная службаГБР
