Президент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде

В Ужгороде 5 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Антониу Коштой. В тот же день в городе запланированы переговоры украинского лидера с премьером Словакии Робертом Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой в Facebook

Детали: 5 сентября Антониу Кошта прибыл в Ужгород, где его встретила Матернова.

"Многие важные лидеры собираются в Ужгороде. Сегодня здесь будет очень оживленно. Я рада приветствовать президента Европейского совета Антониу Кошту на Закарпатье", – заявила посол ЕС в Украине.

Фото: Facebook

Она отметила, что вместе с президентом Зеленским они присоединятся к национальным, региональным и местным лидерам на Конгрессе региональных органов власти, чтобы отметить устойчивость украинских общин и работать над их восстановлением и будущим в ЕС.

Как сообщил Укринформ, Зеленский уже встретился с Коштой.

"Хотел бы поблагодарить господина президента, что вы сегодня здесь поддерживаете Украину. Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион", – заявил Зеленский.

Дополнено: Позже президент Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором сообщил, что в Ужгороде состоялась его встреча с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

ФОТО: ЗЕЛЕНСКИЙ

По словам Зеленского, накануне они вместе находились в Париже на встрече "коалиции желающих" и разговаривали с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами.

"Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов – Украины и всей Европы", – отметил он.

ФОТО: ЗЕЛЕНСКИЙ

Президент добавил, что переговоры в Ужгороде были сосредоточены на ключевых темах: участии Украины в европейских программах, в частности в программе SAFE, дальнейшем движении к членству в ЕС, санкционной политике и поддержке устойчивости украинцев, прежде всего детей.

