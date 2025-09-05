Все разделы
Президент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 12:44
фото: "Укрінформ"

В Ужгороде 5 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Антониу Коштой. В тот же день в городе запланированы переговоры украинского лидера с премьером Словакии Робертом Фицо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой в Facebook

Детали: 5 сентября Антониу Кошта прибыл в Ужгород, где его встретила Матернова.

"Многие важные лидеры собираются в Ужгороде. Сегодня здесь будет очень оживленно. Я рада приветствовать президента Европейского совета Антониу Кошту на Закарпатье", – заявила посол ЕС в Украине.

 
Фото: Facebook

Она отметила, что вместе с президентом Зеленским они присоединятся к национальным, региональным и местным лидерам на Конгрессе региональных органов власти, чтобы отметить устойчивость украинских общин и работать над их восстановлением и будущим в ЕС.

Как сообщил Укринформ, Зеленский уже встретился с Коштой.

"Хотел бы поблагодарить господина президента, что вы сегодня здесь поддерживаете Украину. Знаем о вашем плотном графике, однако вы нашли время, чтобы поддержать Украину, и спасибо за приезд именно в этот регион", – заявил Зеленский.

Дополнено: Позже президент Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором сообщил, что в Ужгороде состоялась его встреча с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

 
ФОТО: ЗЕЛЕНСКИЙ

По словам Зеленского, накануне они вместе находились в Париже на встрече "коалиции желающих" и разговаривали с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами.

"Чувствуется, что сейчас есть шанс подтолкнуть ситуацию ради большей безопасности и больших наших общих результатов – Украины и всей Европы", – отметил он.

 
ФОТО: ЗЕЛЕНСКИЙ

Президент добавил, что переговоры в Ужгороде были сосредоточены на ключевых темах: участии Украины в европейских программах, в частности в программе SAFE, дальнейшем движении к членству в ЕС, санкционной политике и поддержке устойчивости украинцев, прежде всего детей.

Напомним:

  • Как сообщалось, энергетическая инфраструктура будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи премьер-министра Словакии и Зеленского в Ужгороде.
  • Отметим, что Роберт Фицо и Владимир Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.
  • Как известно, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", против которого Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
  • Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что разозлен.
  • А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

ЗеленскийУжгород
