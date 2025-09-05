На выходных в Украине будет тепло и солнечно

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, только на крайнем западе прогнозируют кратковременные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В следующие трое суток без осадков, только на крайнем западе страны, 8 сентября днем и на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза. 6-7 сентября ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с".

Детали: Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; 6-7 сентября на западе и юге страны, 8 сентября в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°.

В столице на выходных без осадков, ночью 12-14°, днем до 23-26°, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.