Руководители НАБУ и САП о подозрении генералу СБУ: Нет никакой мести, это бред

Руководители антикоррупционных органов отрицают факт мести Службы безопасности Украины за уголовное преследование сотрудников НАБУ из-за сообщения о подозрении генералу спецслужбы Илье Витюку - подозрение ему было готово еще до июльских событий.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кривоноса: "Нет никакой мести, это бред. Мы не руководствуемся местью".

Прямая речь Клименко: "В 2024 году была регистрация этого факта в другом деле, она была выделена в отдельное производство. То есть, с апреля 2024 года это производство зарегистрировано".

Детали: Уточняя, почему именно сейчас было сообщено о подозрении, Клименко сказал: "Подозрение и материалы о мере пресечения были подготовлены еще до нашей командировки в Лондон".

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

