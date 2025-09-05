Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководители НАБУ и САП о подозрении генералу СБУ: Нет никакой мести, это бред

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 13:36
Руководители НАБУ и САП о подозрении генералу СБУ: Нет никакой мести, это бред
Клименко и Кривонос. Иллюстративное фото медиацентра «Украина»

Руководители антикоррупционных органов отрицают факт мести Службы безопасности Украины за уголовное преследование сотрудников НАБУ из-за сообщения о подозрении генералу спецслужбы Илье Витюку - подозрение ему было готово еще до июльских событий.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кривоноса: "Нет никакой мести, это бред. Мы не руководствуемся местью".

Реклама:

Прямая речь Клименко: "В 2024 году была регистрация этого факта в другом деле, она была выделена в отдельное производство. То есть, с апреля 2024 года это производство зарегистрировано".

Детали: Уточняя, почему именно сейчас было сообщено о подозрении, Клименко сказал: "Подозрение и материалы о мере пресечения были подготовлены еще до нашей командировки в Лондон".

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

РЕКЛАМА:

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.
  • На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.
  • Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

НАБУАнтикоррупционная прокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссийские дроны "целенаправленно бьют" по многоэтажкам Киева: есть пострадавшие – КГВА
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
НАБУ
Миллионная взятка при строительстве жилья для военных: чиновника МОУ отправили под залог
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
Раскрыта коррупция при закупке программ для Минсоца: среди подозреваемых – экс-заминистра
Последние новости
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновленоРоссийские дроны "целенаправленно бьют" по многоэтажкам Киева: есть пострадавшие – КГВА
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
02:25
В разведке заявили о глубоком кризисе в бумажной промышленности России
01:40
Повреждение подводных кабелей в Красном море вызвало проблемы в работе Microsoft Azure
01:01
4 поражения и 1 победа: украинские боксеры неудачно провели третий соревновательный день на ЧМ-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI и другие чат-боты стали в два раза чаще врать и распространяют российские фейки — исследование
00:10
обновленоВ Киеве и ряде областей по российским дронам работает ПВО
23:45
В результате вражеской атаки в Сумской области погибла женщина, 7 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: