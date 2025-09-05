В Литве будут звучать сирены при обнаружении опасных беспилотников

Правительство Литвы утвердило новую систему оповещения: в случае обнаружения в воздушном пространстве дронов, которые могут представлять угрозу, жителей будут предупреждать сиренами и сообщениями на телефоны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Новая процедура предусматривает, что в случае обнаружения опасного беспилотника будут рассылать уведомления на телефоны и включать сирены воздушной тревоги.

Реклама:

"Если залетел дрон и установлено, что он может нести взрывчатку, может быть объявлен красный уровень предупреждения", – рассказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Он отметил, что в таком случае жители будут получать оповещения на телефоны и также будут включаться сирены воздушной тревоги.

Если же военные определят БпЛА как не представляющий непосредственной угрозы, будет объявляться желтый уровень предупреждения.

РЕКЛАМА:

Также обновленная процедура предусматривает, что каждый раз во время воздушных атак РФ против Украины литовские службы будут переходить в усиленный мониторинг воздушного пространства, на случай появления "заблудившихся" дронов над территорией Литвы.

Процедуру обновили после двух подряд инцидентов, когда с территории Беларуси в Литву залетели российские БпЛА "Гербера". Один из них нес 2 кг взрывчатки.

Напомним: