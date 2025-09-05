Все разделы
В Литве будут звучать сирены при обнаружении опасных беспилотников

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 13:41
Иллюстративное фото: Getty Images

Правительство Литвы утвердило новую систему оповещения: в случае обнаружения в воздушном пространстве дронов, которые могут представлять угрозу, жителей будут предупреждать сиренами и сообщениями на телефоны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Новая процедура предусматривает, что в случае обнаружения опасного беспилотника будут рассылать уведомления на телефоны и включать сирены воздушной тревоги.

"Если залетел дрон и установлено, что он может нести взрывчатку, может быть объявлен красный уровень предупреждения", – рассказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Он отметил, что в таком случае жители будут получать оповещения на телефоны и также будут включаться сирены воздушной тревоги.

Если же военные определят БпЛА как не представляющий непосредственной угрозы, будет объявляться желтый уровень предупреждения.

Также обновленная процедура предусматривает, что каждый раз во время воздушных атак РФ против Украины литовские службы будут переходить в усиленный мониторинг воздушного пространства, на случай появления "заблудившихся" дронов над территорией Литвы.

Процедуру обновили после двух подряд инцидентов, когда с территории Беларуси в Литву залетели российские БпЛА "Гербера". Один из них нес 2 кг взрывчатки.

Напомним:

Литвабеспилотники
