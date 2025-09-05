Кошта: Представители ЕС едут в США, чтобы совместно работать над санкциями против РФ

В Брюсселе начинается работа над новым пакетом санкций против России, и европейская команда отправляется в Вашингтон, чтобы работать над ним с американскими партнерами, заявил президент Евросовета Антониу Кошта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина

Детали: Во время визита в Ужгород Кошта подчеркнул необходимость увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Прямая речь президента Евросовета: "Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. Больше экономических мер, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями".

Детали: Он также добавил, что Европа работает вместе с Украиной над общим будущим, поддерживая восстановление Украины и ее путь к вступлению в ЕС.

"Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе – это не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", – подчеркнул Кошта.

По его словам, в ЕС впечатлены реформами, которые проводит Украина несмотря на войну.

"Мы поддерживаем вас в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы поддерживаем вас в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена Европейского Союза", – подытожил Кошта.

Предыстория: