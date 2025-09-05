Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кошта: Представители ЕС едут в США, чтобы совместно работать над санкциями против РФ

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 5 сентября 2025, 14:00
Кошта: Представители ЕС едут в США, чтобы совместно работать над санкциями против РФ
Президент Европейского совета Антониу Кошта. Фото ОП

В Брюсселе начинается работа над новым пакетом санкций против России, и европейская команда отправляется в Вашингтон, чтобы работать над ним с американскими партнерами, заявил президент Евросовета Антониу Кошта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина

Детали: Во время визита в Ужгород Кошта подчеркнул необходимость увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Реклама:

Прямая речь президента Евросовета: "Мы работаем с США и другими партнерами, чтобы усилить наше давление с помощью дальнейших санкций, прямых санкций и вторичных санкций. Больше экономических мер, чтобы заставить Россию остановить эту войну, прекратить убивать людей, остановить эту войну в Украине. И в Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и наша европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями".

Детали: Он также добавил, что Европа работает вместе с Украиной над общим будущим, поддерживая восстановление Украины и ее путь к вступлению в ЕС.

"Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе – это не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев", – подчеркнул Кошта.

РЕКЛАМА:

По его словам, в ЕС впечатлены реформами, которые проводит Украина несмотря на войну.

"Мы поддерживаем вас в вашей борьбе в этой войне, поскольку она продолжается. Мы поддерживаем вас в усилиях, направленных на достижение мира, в мирных переговорах. И мы также поддерживаем ваше будущее как полноправного члена Европейского Союза", – подытожил Кошта.

Предыстория:

ЕССШАРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
ЕС
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием после штрафа Google в 3 млрд евро
ЕС оштрафовал Google на почти 3 млрд евро за нарушение правил конкуренции
Сийярто говорит, что даже позиция РФ не повлияет на Венгрию в отношении вступления Украины в ЕС
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: