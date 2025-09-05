Все разделы
С оккупированной территории достали четырех бойцов, которые скрывались от врага 3 года

Валентина РоманенкоПятница, 5 сентября 2025, 15:37
С оккупированной территории достали четырех бойцов, которые скрывались от врага 3 года
С оккупированной территории эвакуировали четырех украинских воинов, которые более трех лет находились на земле, подконтрольной врагу.

Источник: командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа

Детали: Как рассказал Неижпапа, уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обмененного военнослужащего корпуса морской пехоты ВМС во время ведения боевых действий на востоке Украины в 2022 году, получив тяжелое ранение, оказался в больнице и благодаря неравнодушным врачам был скрыт от российских силовиков.

После получения этой информации командование ВМС приняло решение о начале специальных эвакуационных мероприятий. Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще трое военнослужащих Национальной гвардии, которые вынуждены были скрываться там в течение более трех лет.

В итоге отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" эвакуировал морского пехотинца, трех бойцов НГУ и медицинского работника больницы, который помогал в переховувании военнослужащих. Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, с учетом нелегального положения всех лиц, высокой активности ведения боевых действий, что осложнялось усиленными фильтрационными мерами со стороны спецслужб РФ.

Прямая речь Неижпапы: "Сейчас наши воины в безопасности и наконец-то с родными. Таким образом, отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" спас уже 88 человек и в очередной раз доказал, что для украинских воинов нет ничего невозможного. Боремся за каждого".

оккупациявойнафлот
