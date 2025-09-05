Все разделы
Фон дер Ляйен и Венс обсудили совместное санкционное давление на Россию со стороны ЕС и США

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 16:09
Фон дер Ляйен и Венс обсудили совместное санкционное давление на Россию со стороны ЕС и США
Урсула фон дер Ляйен, Джей Ди Вэнс, фото: Getty images

Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила журналистам, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом, во время которого обсуждались совместные усилия по санкционному давлению на Россию.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Пиньо: "Этот разговор между президентом фон дер Ляйен и вице-президентом Джей Ди Венсом касался сохранения единого фронта в отношении санкций".

Детали: Она отметила, что "чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем более эффективными они (санкции) являются".

Главный спикер Еврокомиссии напомнила о совместных усилиях ЕС с "Группой семи" по ограничению цен на нефть, "которые дают результаты".

"Мы продолжим оказывать давление на военную экономику России, повышать для России стоимость отказа от участия в мирных переговорах, чтобы наконец привести президента Путина за стол переговоров", – подчеркнула она.

"Именно это президент фон дер Ляйен также обсуждала в этом разговоре с вице-президентом Соединенных Штатов", – добавила Паула Пиньо.

Что предшествовало:

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды"150 млрд евро на перевооружение: что такое SAFE и что от него может получить Украина

