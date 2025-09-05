Полк "Ахиллес" вошел в состав Сил беспилотных систем

429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес", который был подразделением Сухопутных войск и в январе 2025 года был преобразован в полк, вошел в состав Сил беспилотных систем.

Источник: Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем майор Юрий Федоренко.

Прямая речь: "Вхождение полка в состав Сил беспилотных систем приведет сразу к нескольким положительным изменениям – как конкретным, так и общим. Во-первых, будет усовершенствована и унифицирована система подготовки новобранцев. В частности, азы летного дела уже будут преподаваться в рамках общей военной подготовки. Также улучшится система специальной военной подготовки и получения военно-учетной специальности.

Во-вторых, повысится качество общей системы планирования и применения профильных подразделений Сил беспилотных систем".

Детали: По словам Федоренко, также улучшится система обеспечения, а также взаимодействие в разработке и внедрении инновационных изменений, подопытной эксплуатации и боевом применении новых образцов.

Еще одним положительным изменением станет то, что возрастет эффективность межродового взаимодействия войск. Кроме того, произошедшие изменения положительно повлияют на формирование института СБС и определят стратегию их развития на десятилетия вперед".

Что предшествовало: Второго сентября 414 отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" вошла в состав Сил беспилотных систем. 15 августа 2025 года в состав СБС вошел 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2.