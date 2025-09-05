Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко уволил начальника транспортного департамента КГГА, подозрение которому называл "абсурдом"

Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 18:29
Кличко уволил начальника транспортного департамента КГГА, подозрение которому называл абсурдом
Руслан Кандыбор, фото: КГГА

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора, который получил подозрение по делу о разрушении тоннеля метро.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Уволить Кандыбора Руслана Васильевича с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 10 сентября 2025 года по соглашению сторон".

Реклама:
 
фото: "Интерфакс-Украина"

Что предшествовало:

  • Перед этим директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор получил подозрение в служебной халатности из-за разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года.
  • Голосеевский районный суд Киева по делу о разрушении метро на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки", отправил под ночной домашний арест и отстранил от должности на 2 месяца директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.
  • Кличко назвал политическим давлением на городскую власть, "абсурдом и театральщиной" вручение подозрений директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандыбору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.

Виталий КличкоКиевметроувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Виталий Кличко
Генпрокурор отчитался о 22 подозрениях столичным чиновникам: Кличко назвал это "абсурдом"
Кличко на заметку: Хопкинс, Форман и другие ветераны, которые становились чемпионами в солидном возрасте
Кличко назвал "абсурдом" подозрения Бондаренко и Кандыборе: Политическое давление усиливается
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: