Кличко уволил начальника транспортного департамента КГГА, подозрение которому называл "абсурдом"

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора, который получил подозрение по делу о разрушении тоннеля метро.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Уволить Кандыбора Руслана Васильевича с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 10 сентября 2025 года по соглашению сторон".

Реклама:

фото: "Интерфакс-Украина"

Что предшествовало: