Кличко уволил начальника транспортного департамента КГГА, подозрение которому называл "абсурдом"
Пятница, 5 сентября 2025, 18:29
Киевский городской голова Виталий Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандыбора, который получил подозрение по делу о разрушении тоннеля метро.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Дословно: "Уволить Кандыбора Руслана Васильевича с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 10 сентября 2025 года по соглашению сторон".
Что предшествовало:
- Перед этим директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор получил подозрение в служебной халатности из-за разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в декабре 2023 года.
- Голосеевский районный суд Киева по делу о разрушении метро на участке между станциями "Лыбедская" - "Теремки", отправил под ночной домашний арест и отстранил от должности на 2 месяца директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.
- Кличко назвал политическим давлением на городскую власть, "абсурдом и театральщиной" вручение подозрений директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандыбору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.