В Одесской области будут судить мужчину, который незаконно завладел автомобилем ТЦК

В Одесской области перед судом предстанет мужчина, который незаконно завладел служебным автомобилем ТЦК и СП и забрал из него сумку с документами.

Источник: полиция Одесской области

Детали: По данным полиции, событие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.

Реклама:

Дословно: "В ходе досудебного расследования следователи установили, что 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВЛК, внезапно перепрыгнул на переднее сиденье и уехал.

Машину злоумышленник бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами".

Детали: Полицейские разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.

РЕКЛАМА:

Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.

Дословно: "Следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы".