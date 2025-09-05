В Одесской области будут судить мужчину, который незаконно завладел автомобилем ТЦК
В Одесской области перед судом предстанет мужчина, который незаконно завладел служебным автомобилем ТЦК и СП и забрал из него сумку с документами.
Источник: полиция Одесской области
Детали: По данным полиции, событие произошло в августе в одном из населенных пунктов Одесского района.
Дословно: "В ходе досудебного расследования следователи установили, что 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВЛК, внезапно перепрыгнул на переднее сиденье и уехал.
Машину злоумышленник бросил на окраине населенного пункта, а сам пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами".
Детали: Полицейские разыскали правонарушителя и изъяли у него чужие вещи.
Мужчина объяснил, что к преступлению не готовился, а совершил его спонтанно.
Дословно: "Следователи предъявили фигуранту обвинение по ч. 1 ст. 289 и по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – в незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.
Максимальное наказание за эти правонарушения – до пяти лет лишения свободы".