Фицо после встречи с Путиным в Китае заявил, что война в Украине может скоро закончиться
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу рассказал, что его контакты с правителем РФ Владимиром Путиным связаны с надеждой на скорейшее завершение полномасштабной агрессии России против Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Фицо: "Опять же, в этом между нами могут быть разные взгляды, но мы верим, что война (агрессия РФ против Украины – ред.) закончится, и очень быстро закончится, и что нормализуются отношения с Российской Федерацией. Мы просто заранее хотим говорить о возможностях и задачах, которые встанут перед нами".
Детали: По словам Фицо, на встрече с Путиным в Китае обсуждалось "двустороннее сотрудничество" России и Словакии.
Словацкий премьер также назвал "абсолютной неправдой" информацию о том, что с хозяином Кремля обсуждалась "какая-то энергетическая блокада Украины".
"Это абсолютно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Российской Федерацией", – добавил Фицо.
Он также сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.