Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фицо после встречи с Путиным в Китае заявил, что война в Украине может скоро закончиться

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 19:27
Фицо после встречи с Путиным в Китае заявил, что война в Украине может скоро закончиться
Роберт Фицо, фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу рассказал, что его контакты с правителем РФ Владимиром Путиным связаны с надеждой на скорейшее завершение полномасштабной агрессии России против Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Фицо: "Опять же, в этом между нами могут быть разные взгляды, но мы верим, что война (агрессия РФ против Украины – ред.) закончится, и очень быстро закончится, и что нормализуются отношения с Российской Федерацией. Мы просто заранее хотим говорить о возможностях и задачах, которые встанут перед нами".

Реклама:

Детали: По словам Фицо, на встрече с Путиным в Китае обсуждалось "двустороннее сотрудничество" России и Словакии.

Словацкий премьер также назвал "абсолютной неправдой" информацию о том, что с хозяином Кремля обсуждалась "какая-то энергетическая блокада Украины".

"Это абсолютно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и Российской Федерацией", – добавил Фицо.

РЕКЛАМА:

Он также сказал, что его государство поддерживает вступление Украины в ЕС и готово поделиться своим опытом приобретения членства.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Словакия присоединится к предоставлению Украине гарантий безопасности.

ФицоПутинроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Фицо
Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае
Фицо и Зеленский обсудят в Ужгороде энергетическую инфраструктуру в Ужгороде
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: