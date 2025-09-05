Все разделы
Сийярто говорит, что даже позиция РФ не повлияет на Венгрию в отношении вступления Украины в ЕС

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 20:01
Петер Сийярто, фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС, даже если Москва якобы не возражает против этого. Он отметил, что венгерское правительство волнует только мнение венгерского народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.

Источник: Сийярто в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Так Сийярто прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не выступает против этого.

Прямая речь Сийярто: "Опять же, Зеленский судит по собственным меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС".

Что предшествовало:

  • Венгрия в минувшие выходные повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
  • Европейский опрос показал, что более половины граждан ЕС поддерживают его расширение – такие настроения связаны с вызовами безопасности перед Европой.
  • При этом в Венгрии 64% заявили, что поддерживают расширение в целом, без выделения конкретной страны.

