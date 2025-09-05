Сийярто говорит, что даже позиция РФ не повлияет на Венгрию в отношении вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС, даже если Москва якобы не возражает против этого. Он отметил, что венгерское правительство волнует только мнение венгерского народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.

Источник: Сийярто в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Так Сийярто прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не выступает против этого.

Реклама:

Прямая речь Сийярто: "Опять же, Зеленский судит по собственным меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС".

Что предшествовало: