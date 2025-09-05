Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреливают FPV-дронами машины на дороге Славянск-Изюм – DeepState

Татьяна ОлейникПятница, 5 сентября 2025, 21:36
Россияне обстреливают FPV-дронами машины на дороге Славянск-Изюм – DeepState
Фото - DeepState

На трассе Славянск-Изюм зафиксировали высокую активность работы российских экипажей дронов. За сутки там поражено около 10-ти единиц техники.

Источник: DeepState

Детали: По данным проекта, с вечера четверга было поражено около 10-ти единиц техники. В частности, поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег гражданский автобус.

Реклама:

Дословно: "Не является новостью то, что враг может осуществлять поражения за 25+ км от линии боевого соприкосновения, но данные факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе. В частности, враг воспользовался географическими аспектами, где проходит дорога и увидел возможность осуществлять поражения на высотах, где летать легче.

Военные призывают гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладки маршрутов".

Донецкая областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
В РФ вынесли приговоры четырем украинским пленным: Один из них зачитал стихотворение Тычины
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: