Россияне обстреливают FPV-дронами машины на дороге Славянск-Изюм – DeepState

На трассе Славянск-Изюм зафиксировали высокую активность работы российских экипажей дронов. За сутки там поражено около 10-ти единиц техники.

Источник: DeepState

Детали: По данным проекта, с вечера четверга было поражено около 10-ти единиц техники. В частности, поражен транспорт в районе населенного пункта Карповка, где противник сжег гражданский автобус.

Дословно: "Не является новостью то, что враг может осуществлять поражения за 25+ км от линии боевого соприкосновения, но данные факты являются тревожным звоночком об опасности и в этом районе. В частности, враг воспользовался географическими аспектами, где проходит дорога и увидел возможность осуществлять поражения на высотах, где летать легче.

Военные призывают гражданских и волонтеров принять во внимание опасность в этом районе для прокладки маршрутов".