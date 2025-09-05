Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ужгороде открыли участок евроколеи до Чопа

Татьяна ОлейникПятница, 5 сентября 2025, 22:33
В Ужгороде открыли участок евроколеи до Чопа
Фото - офис президента

В Ужгороде 5 сентября открыли участок евроколеи до Чопа, которая соединяет город с Братиславой, Кошицами, Будапештом и Веной.

Источник: Офис президента

Детали: Ужгород стал первым областным центом Украины, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

Реклама:

С 12 сентября из Ужгорода будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену - без пересадок. Продажа билетов открылась уже сегодня.

Протяженность евроколеи достигает 22 километра, дальше ее будут развивать до Львова.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза".

Ужгород
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Все новости...
Ужгород
Президент Евросовета встретился с Зеленским в Ужгороде
В Ужгороде студент покончил с собой, выпрыгнув с 6-го этажа общежития
В Ужгороде отказали в льготном военном проезде: защитнику пришлось ночевать на вокзале
Последние новости
08:19
Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть раненые и разрушения – ОВА
07:51
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
дополненоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
Все новости...
Реклама:
Реклама: