В Ужгороде открыли участок евроколеи до Чопа

В Ужгороде 5 сентября открыли участок евроколеи до Чопа, которая соединяет город с Братиславой, Кошицами, Будапештом и Веной.

Источник: Офис президента

Детали: Ужгород стал первым областным центом Украины, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

С 12 сентября из Ужгорода будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену - без пересадок. Продажа билетов открылась уже сегодня.

Протяженность евроколеи достигает 22 километра, дальше ее будут развивать до Львова.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза".