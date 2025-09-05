Все разделы
Более 120 столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 5 сентября 2025, 23:03
Более 120 столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
фото - генштаб всу

С начала суток 5 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 38 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отражают пять штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.

Двенадцать штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы.

Две вражеские атаки отбили наши защитники в районе Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне 11 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
