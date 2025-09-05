Все разделы
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием после штрафа Google в 3 млрд евро

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 5 сентября 2025, 23:41
Трамп пригрозил ЕС торговым расследованием после штрафа Google в 3 млрд евро
Трамп. фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу торговым расследованием после штрафа, присужденного Google за нарушение антимонопольных правил.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в Truth Social

Детали: Ранее Еврокомиссия оштрафовала американскую технологическую компанию Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий.

Расследование Еврокомиссии установило, что Google обеспечивал преимущество собственным услугам по онлайн-рекламе "в ущерб конкурентам, предоставляющим рекламные технологии, рекламодателям и онлайн-издателям".

По словам Трампа, ЕС "фактически забрал деньги, которые иначе пошли бы на американские инвестиции и рабочие места".

"Это очень несправедливо, и американские налогоплательщики не будут этого терпеть! Как я уже говорил ранее, моя администрация НЕ позволит, чтобы эти дискриминационные действия остались безнаказанными", – добавил он.

Президент США заявил, что будет вынужден инициировать процедуру торгового расследования по разделу 301, чтобы "аннулировать несправедливые штрафы, которые налагаются на эти американские компании, платящие налоги".

Еврокомиссия вела расследование в отношении рекламных практик Google с начала 2021 года.

Компанию ранее оштрафовали на более 4 миллиардов евро за навязывание своей версии операционной системы Android и приложений для нее, что стало рекордным антимонопольным штрафом ЕС, который в настоящее время обжалуется.

ТрампЕС
