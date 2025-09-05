Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны.

Источник: трансляция Белого дома

Детали: На ней присутствовал глава Пентагона Пит Хэгсет, который, согласно указу, имеет теперь должность "министра войны".

Своим указом Трамп вернул министерству название, которое было до 1947 года.

Прямая речь Трампа: "Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выигрывали все войны до этого и между ними – а потом мы решили пойти другим путем и поменяли название на Министерство обороны. И теперь мы возвращаемся к названию Министерство войны".

Что предшествовало:

Намерения переименовать Пентагон Трамп анонсировал в конце августа.