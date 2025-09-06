Медучреждения в прифронтовых общинах получат дополнительные выплаты – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование.

Источник: Ляшко на собственной странице в Facebook по итогам Конгресса местных и региональных властей

Детали: По словам министра, одним из ключевых вопросов Конгресса стала поддержка прифронтовых регионов. Для учреждений здравоохранения, работающих в громадах с низкой плотностью населения и зонах боевых действий, предусмотрят дополнительные выплаты.

"Для "первички" в селах и отдаленных районах – коэффициент 1,2 (на 20% больше финансирования), для экстренной помощи – коэффициенты от 1,48 в зонах возможных боевых действий до 6,01 в зонах активных боевых действий", – написал он.

Ляшко отметил, что правительство отменило понижающие коэффициенты для первичной помощи в зонах боевых действий. Это, по его словам, гарантирует стабильное финансирование даже в случаях эвакуации, обстрелов или повреждения инфраструктуры.

Отдельно Ляшко остановился на вопросе медицинской, реабилитационной и психологической помощи освобожденным из плена.

Прямая речь: "Уже действует четкий алгоритм: от первичного осмотра и комплексного обследования до индивидуального плана лечения и возможности санаторного восстановления. Помощь оказывают 80 учреждений в 22 регионах. Все их работники проходят специальный курс Академии НСЗУ по ведению пациентов, переживших плен и пытки".

