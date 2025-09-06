Россия нарастила производство "Шахедов" до 2700 в месяц – ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц.
Источник: Юсов в интервью "Новости.Live"
Детали: По словам Юсова, сейчас производственные мощности противника позволяют выпускать до 2 700 дронов типа "Герань-2" (российское название иранского "Шахеда", – ред.) в месяц.
Кроме ударных беспилотников, РФ также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части. Их применяют для истощения украинской противовоздушной обороны.
В то же время Юсов отметил, что выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно Россия технически не способна.
Прямая речь: "Но мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо".
Что предшествовало:
- 1 сентября на внеочередном заседании Совета Украина – НАТО в штаб-квартире Альянса заместитель министра обороны Украины Сергей Боев проинформировал союзников о существенном наращивании Россией производства вооружений при активной поддержке Северной Кореи и Ирана.