Суд обязал администрацию Трампа тратить миллиарды долларов на международную помощь

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия обязал администрацию Дональда Трампа потратить миллиарды долларов на международную помощь.

Источник: Bloomberg

Детали: Суд принял решение в пятницу коллегией из трех судей в соотношении 2 против 1. Решение апелляционного суда означает, что администрация Трампа не может отказаться от финансирования, которое Конгресс утвердил для программ помощи во всем мире.

Министерство юстиции уже сообщило о намерении обратиться в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело в экстренном порядке и приостановить действие предписания федерального судьи в Вашингтоне.

По оценкам, около 12 миллиардов долларов из 30 будут аннулированы после 30 сентября, если Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) не возьмут на себя обязательства по крайней мере разработать план по их использованию.

Федеральный судья Амир Али 3 сентября постановил, что отказ администрации тратить средства, вероятно, нарушает законодательство США, регулирующее деятельность федеральных агентств.

Судья подчеркнул, что администрация "не предоставила никакого обоснования для отступления от фундаментального принципа, что ассигнования Конгресса должны выполняться", и признал сокращения финансирования нарушающими Закон об административной процедуре.