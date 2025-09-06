Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд обязал администрацию Трампа тратить миллиарды долларов на международную помощь

Иван ДьяконовСуббота, 6 сентября 2025, 04:58
Суд обязал администрацию Трампа тратить миллиарды долларов на международную помощь
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия обязал администрацию Дональда Трампа потратить миллиарды долларов на международную помощь.

Источник: Bloomberg

Детали: Суд принял решение в пятницу коллегией из трех судей в соотношении 2 против 1. Решение апелляционного суда означает, что администрация Трампа не может отказаться от финансирования, которое Конгресс утвердил для программ помощи во всем мире.

Реклама:

Министерство юстиции уже сообщило о намерении обратиться в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело в экстренном порядке и приостановить действие предписания федерального судьи в Вашингтоне.

По оценкам, около 12 миллиардов долларов из 30 будут аннулированы после 30 сентября, если Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) не возьмут на себя обязательства по крайней мере разработать план по их использованию.

Федеральный судья Амир Али 3 сентября постановил, что отказ администрации тратить средства, вероятно, нарушает законодательство США, регулирующее деятельность федеральных агентств.

РЕКЛАМА:

Судья подчеркнул, что администрация "не предоставила никакого обоснования для отступления от фундаментального принципа, что ассигнования Конгресса должны выполняться", и признал сокращения финансирования нарушающими Закон об административной процедуре.

СШАсудТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
Генштаб: 47 раз атаковал враг на Покровском направлении
iPhone 17 получил больший экран и "целый день работы" на одном заряде
футболУкраина потеряла очки с Азербайджаном в квалификации чемпионата мира
Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады
Украине срочно нужны 10 систем Patriot и ракеты к ним – Шмыгаль на заседании "Рамштайн"
Все новости...
США
Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые незаконно удерживают граждан США
Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в "Министерство войны"
Фон дер Ляйен и Венс обсудили совместное санкционное давление на Россию со стороны ЕС и США
Последние новости
02:35
Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности из-за российской атаки на Украину
02:15
оновленоПольский международный аэропорт "Жешув-Ясенка" закрыли из-за "незапланированной военной активности"
01:23
дополненоРоссийские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
00:46
Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки в Северной Каролине
00:28
видеоУП: В Одесской области неизвестные с удостоверением ГУР похитили военнообязанного
00:06
обновленоРоссия атакует Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявили тревогу
00:03
Apple выпустила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max: оранжевый цвет, цельный корпус, рекордная батарея и улучшенный зум
23:53
Новости экономики 9 сентября: правительство предлагает МВФ новую программу сотрудничества, Лукашенко раздаривает картошку
23:35
После непогоды на Киевщине вернули свет для более 50 тысяч семей
23:30
Белый дом: Трамп "очень расстроен" из-за удара Израиля по ХАМАСу в Катаре
Все новости...
Реклама:
Реклама: