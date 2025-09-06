Неудачная миссия "морских котиков" в 2019 году привела к гибели безоружных северокорейцев – NYT

Мини-субмарина ВМС США, известная как SEAL Delivery Vehicle, во время учений в 2007 году. Подобные транспортные средства были использованы в миссии 2019 года. Фото: ВМС США

Элитное подразделение ВМС США в 2019 году осуществило тайную операцию в Северной Корее во время ядерных переговоров, которая завершилась неудачей и гибелью безоружных местных жителей.

Источник: The New York Times со ссылкой на два десятка собеседников, среди которых гражданские чиновники, члены первой администрации Дональда Трампа, а также нынешние и бывшие военнослужащие

Детали: По данным издания, "морские котики" должны были установить электронное устройство для перехвата коммуникации лидера страны Ким Чен Ына в период ядерных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Реклама:

Это было настолько рискованно, что требовало прямого одобрения президента Трампа, пишет издание.

К выполнению задания привлекли "Красную эскадрилью" шестой команды "морских котиков" (SEAL Team Six's Red Squadron), которая месяцами отрабатывала план. Для его выполнения использовали атомную подводную лодку и две мини-субмарины, которые должны были доставить бойцов к берегу.

Во время высадки на северокорейское побережье спецназовцы столкнулись с небольшим катером. В темноте они открыли огонь, опасаясь, что их разоблачили. Как впоследствии выяснилось, на борту находились двое или трое гражданских северокорейцев, которые занимались сбором моллюсков. Они погибли на месте.

РЕКЛАМА:

В докладе также отмечается, что администрация Трампа не сообщила об этом ключевым членам Конгресса.

Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете в пятницу, сказал, что он "ничего не знает" о миссии 2019 года, о которой сообщило NYT.

"Я ничего об этом не знаю. Я мог бы посмотреть, но я ничего об этом не знаю", – сказал Трамп.

Справочно: SEAL Team Six – секретное военное подразделение США, сформированное в 1980 году, работало над рядом секретных, опасных и рискованных миссий, в том числе проводило операцию по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году.

Предыстория: