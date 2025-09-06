Неудачная миссия "морских котиков" в 2019 году привела к гибели безоружных северокорейцев – NYT
Элитное подразделение ВМС США в 2019 году осуществило тайную операцию в Северной Корее во время ядерных переговоров, которая завершилась неудачей и гибелью безоружных местных жителей.
Источник: The New York Times со ссылкой на два десятка собеседников, среди которых гражданские чиновники, члены первой администрации Дональда Трампа, а также нынешние и бывшие военнослужащие
Детали: По данным издания, "морские котики" должны были установить электронное устройство для перехвата коммуникации лидера страны Ким Чен Ына в период ядерных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Это было настолько рискованно, что требовало прямого одобрения президента Трампа, пишет издание.
К выполнению задания привлекли "Красную эскадрилью" шестой команды "морских котиков" (SEAL Team Six's Red Squadron), которая месяцами отрабатывала план. Для его выполнения использовали атомную подводную лодку и две мини-субмарины, которые должны были доставить бойцов к берегу.
Во время высадки на северокорейское побережье спецназовцы столкнулись с небольшим катером. В темноте они открыли огонь, опасаясь, что их разоблачили. Как впоследствии выяснилось, на борту находились двое или трое гражданских северокорейцев, которые занимались сбором моллюсков. Они погибли на месте.
В докладе также отмечается, что администрация Трампа не сообщила об этом ключевым членам Конгресса.
Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете в пятницу, сказал, что он "ничего не знает" о миссии 2019 года, о которой сообщило NYT.
"Я ничего об этом не знаю. Я мог бы посмотреть, но я ничего об этом не знаю", – сказал Трамп.
Справочно: SEAL Team Six – секретное военное подразделение США, сформированное в 1980 году, работало над рядом секретных, опасных и рискованных миссий, в том числе проводило операцию по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году.
Предыстория:
- В 2017 году Трамп угрожал "огнем и яростью, которых мир никогда не видел", если КНДР не прекратит угрожать США ядерным оружием.
- В 2018 и 2019 годах Трамп и Ким провели саммиты, на которых прозвучали декларации о новой дружбе, а также нечеткие обещания по ядерному разоружению.