Россия потеряла еще 960 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 6 сентября 2025, 07:07
Россия потеряла еще 960 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 960 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 087 180 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.09. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,
  • танков – 11 161 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед;
  • средств ПВО – 1 217 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед;
  • специальной техники – 3 957 (+1) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
