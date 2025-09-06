Россия потеряла еще 960 военных в войне против Украины – Генштаб
Суббота, 6 сентября 2025, 07:07
За минувшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 960 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 087 180 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.09. 25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,
- танков – 11 161 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед;
- средств ПВО – 1 217 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед;
- специальной техники – 3 957 (+1) ед.
Данные уточняются.