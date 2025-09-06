ГУР показало, как уничтожает россиян, прорывающихся в Днепропетровскую область
Суббота, 6 сентября 2025, 09:44
Бойцы из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО показали видео, как сорвали планы оккупантов прорваться к границам Днепропетровской области.
Источник: ГУР
Детали: Отмечается, что небольшими группами россияне пытались пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях для накопления сил и дальнейших атак на украинские позиции.
Реклама:
На видео видно уничтожение зданий, очевидно с россиянами, с помощью дронов.
Дословно: "Оккупанты, выжившие после ударов украинских дронов, были демилитаризованы штурмовиками "Братства".